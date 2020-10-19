Федеральный преступник задержан в Москве из-за отсутствия у него перчаток

По данным агентства, теперь мужчине грозит не только штраф размером 5 тыс. рублей, но и уголовное наказание.

Уточняется, что задержанного проводили в полицию для установления личности, поскольку у него не было при себе документов.

Напомним, в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции пассажиры метрополитена обязаны носить средства индивидуальной защиты, в частности, перчатки и медицинские маски. В случае их отсутствия предусмотрен штраф.



