Федеральный преступник задержан в Москве из-за отсутствия у него перчаток
Мужчина, который был объявлен в федеральный розыск за угон машины, задержан в метро Москвы из-за отсутствия у него перчаток. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, теперь мужчине грозит не только штраф размером 5 тыс. рублей, но и уголовное наказание.
Уточняется, что задержанного проводили в полицию для установления личности, поскольку у него не было при себе документов.
Напомним, в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции пассажиры метрополитена обязаны носить средства индивидуальной защиты, в частности, перчатки и медицинские маски. В случае их отсутствия предусмотрен штраф.
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