Новости за ночь: Байден обвинил Трампа в молчании по ситуации с Навальным
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опубликовал обращение по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Он считает, что оппозиционера отравил Кремль, а заодно раскритиковал Дональда Трампа за молчание по этому поводу.
URA.RU напоминает слова представителя Белого дома Джона Уллиота, который ранее заявил, что ША будут работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь виновных в отравлении Навального к ответственности.
Власти Германии накануне объявили, что российского оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Москва считает выводы специалистов ФРГ бездоказательными и требует фактов. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление ФРГ информационной войной против России.
Как объяснил НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, «Отравляющее вещество "Новичок" относится к категории боевых. Получается, что Навальный приезжает в Германию и его тут же находят. Контакт с этим веществом приводит сразу к немедленной смерти. Если была цель найти «Новичок», то его и нашли», - резюмировал Александр Михайлов.
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