ФАС заявила, что сеть «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки
Должностные лица АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В сообщении говорится, что торговая сеть "препятствует проведению законной проверки". В частности, охрана бизнес-центра не позволяет сотрудникам ФАС попасть в здание, что является незаконным, так как у них есть право не только на беспрепятственный доступ, но и осмотр, получение документов и объяснений.
Также в ФАС уточнили, что их сотрудники могут на законных основаниях производить фото- и видеосъёмку, снимать копии с документов.
Ранее в ФАС сообщили о проверке торговых сетей на предмет ценового сговора, которые проводятся в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен.
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