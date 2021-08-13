ФАС заявила, что сеть «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки

Должностные лица АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В сообщении говорится, что торговая сеть "препятствует проведению законной проверки". В частности, охрана бизнес-центра не позволяет сотрудникам ФАС попасть в здание, что является незаконным, так как у них есть право не только на беспрепятственный доступ, но и осмотр, получение документов и объяснений.

Также в ФАС уточнили, что их сотрудники могут на законных основаниях производить фото- и видеосъёмку, снимать копии с документов.

Ранее в ФАС сообщили о проверке торговых сетей на предмет ценового сговора, которые проводятся в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен.



