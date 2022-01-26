ФАС возбудило дело против «дочек» «Лукойла» и «Газпром нефти»

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против дочерних предприятий «Лукойла» и «Газпром нефти» о нарушении закона о защите конкуренции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства по итогам заседания окружных штабов в территориальных органах по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов с участием замглавы ФАС Виталия Королева.