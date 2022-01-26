ФАС возбудило дело против «дочек» «Лукойла» и «Газпром нефти»

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против дочерних предприятий «Лукойла» и «Газпром нефти» о нарушении закона о защите конкуренции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства по итогам заседания окружных штабов в территориальных органах по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов с участием замглавы ФАС Виталия Королева.

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Отмечается, что дело возбуждено в отношении ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» и ООО «Газпром нефть - региональные продажи». В ведомстве подчеркнули обнаружение факта коллективного доминирования компаний на торговом рынке нефтепродуктов.

В ФАС уточнили, что компании реализуют бензин Аи-92 Аи-95 по завышенным ценам.

Следующее рассмотрение дела намечено на 24 февраля 2022 года.

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ФОТО: foto.cheb.ru
ТЕГИ:ГазпромЛукойлФАС
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