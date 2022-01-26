«Газпром» вновь проверит газовое обеспечение Калининграда на случай остановки транзита
«Газпром» проведет повторную проверку обеспечения Калининграда сжиженным природным газом на случай перекрытия транзита через Литву.
Отмечается, что на фоне усиления конфликта между Россией и странами Запада «Газпром» развернул регазификационное судно «Маршал Василевский» и направил его обратно в порт Калининграда.
Как передает «Коммерсант», это сделано для проведения тестов по закачке сжиженного природного газа (СПГ) в хранилища, расположенные в регионе.
При этом два года назад газовоз «Маршал Василевский» уже проводил тестирование местной инфраструктуры. После этого «Газпром» сдавал судно в чартер.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН пояснил, что Калиниград является «лакомым кусочком» для многих западных стран.
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