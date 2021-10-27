ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple в связи с запретом разработчикам приложений сообщать пользователям о том, что оплата покупок возможна и вне AppStore. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Антимонопольщики пошли на этот шаг из-за неисполнения предупреждения, ранее выдвинутого компании. Регулятор усмотрел в действиях IT-гиганта злоупотребление доминирующим положением на рынке и требовал устранить это нарушение. ФАС указала на жалобы пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений на то, что иногда купить товар на сайте продавца можно дешевле, так как Apple предоставляет комиссию в размере от 15% до 30% с каждого платежа в магазине приложений App Store. При этом компания не информирует пользователей о возможности оплатить покупку вне сервера.

Теперь, если суд признает, что компания нарушила закон о защите конкуренции, ей может быть назначен оборотный штраф «от суммы выручки на рынке».

