ФАС: лидеры по нарушениям – дорожное строительство, ЖКХ и продажа недвижимости

По словам главы ФАС, значительный вред российской экономике причиняют различного рода картели.

Шаскольский отметил, что только за прошлый год ведомством было возбуждено 305 дел по данному виду нарушений, вынесено 960 постановлений на общую сумму более 5 млрд рублей.

Глава ведомства рассказал Мишустину, что ФАС ведет постоянную работу по контролю за проведением за проведением государственных закупок.

«В рамках контроля в сфере государственного заказа в первом полугодии 2023 года рассмотрено 23 тысячи жалоб, из которых 43 признаны обоснованными», - добавил глава ФАС.

Ранее ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



