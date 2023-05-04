Фанатка сделала фото в трусах на могиле Михаила Горшенёва
Вдова лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва Ольга обвинила фанатку в осквернении могилы умершего, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По её словам, она написала заявление в полицию на девушку по имени Алевтина, которая сделала фото в трусах на могиле её супруга.
«Мне поклонники прислали эти фотографии. Я была поражена! За 10 лет первый раз у нас такие инциденты, когда приходят гламурные какие-то девочки и голым задом танцуют на могиле моего мужа», - заключила вдова.
Ранее Ольга Горшенёва заявила, что сериал «Король и Шут» порочит имя её супруга, в ответ режиссёр Рустам Мосафир указал, что «это художественное произведение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru