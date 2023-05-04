Фанатка сделала фото в трусах на могиле Михаила Горшенёва

Вдова лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва Ольга обвинила фанатку в осквернении могилы умершего, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Яндекс.Музыка» выпустила 35-минутный документальный фильм о группе «Король и Шут»

По её словам, она написала заявление в полицию на девушку по имени Алевтина, которая сделала фото в трусах на могиле её супруга.

«Мне поклонники прислали эти фотографии. Я была поражена! За 10 лет первый раз у нас такие инциденты, когда приходят гламурные какие-то девочки и голым задом танцуют на могиле моего мужа», - заключила вдова.

Ранее Ольга Горшенёва заявила, что сериал «Король и Шут» порочит имя её супруга, в ответ режиссёр Рустам Мосафир указал, что «это художественное произведение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:МузыкаПроисшествиеКладбищаКороль И Шут

Горячие новости

Все новости

партнеры