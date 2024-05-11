Эмир распустил парламент Кувейта

Эмир Кувейта Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выпустил указ о роспуске парламента. Об этом сообщило центральное телевидение страны.

«Исходя из высших интересов государства, приказываем... во-первых, распустить парламент, во-вторых, приостановить действие ряда статей конституции на срок не более четырех лет», — отмечается в документе.

Кроме того, ряд полномочий парламента получат монарх и правительство.

Как позже заявил эмир Кувейта в своей речи, он не даст «использовать демократию для разрушения страны».

«Никто не стоит выше закона... Некоторые депутаты зашли так далеко, что вмешались в полномочия эмира. Некоторые хотят вмешиваться в выбор наследного принца, а это право принадлежит эмиру», — указал монарх.

В апреле в Кувейте прошли внеочередные выборы в парламент на фоне конфликта между депутатами и правительством, законодательное собрание избирали в пятый раз за два года.

