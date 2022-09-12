Фанатка «Ленинграда» умерла на концерте группы в «Лужниках»

Участники группы «Ленинград» выразили сожаление в связи со смертю зрительницы, которая была госпитализирована после концерта коллектива в «Лужниках», сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл 10 сентября. По информации ряда СМИ, 42-летняя женщина неожиданно потеряла сознание. Спасти её не удалось.

По словам пресс-секретаря группы Дмитрия Гугучкина, причины смерти женщины были естественные, так как у неё были проблемы с сердцем.

«Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло», – заключил он.

Ранее глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал привлечь к ответственности музыканта Сергея Шгнурова за исполнение на концерте в «Лужниках» песни о сгоревшей Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анна Аристова
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