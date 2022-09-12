Фанатка «Ленинграда» умерла на концерте группы в «Лужниках»
Участники группы «Ленинград» выразили сожаление в связи со смертю зрительницы, которая была госпитализирована после концерта коллектива в «Лужниках», сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл 10 сентября. По информации ряда СМИ, 42-летняя женщина неожиданно потеряла сознание. Спасти её не удалось.
По словам пресс-секретаря группы Дмитрия Гугучкина, причины смерти женщины были естественные, так как у неё были проблемы с сердцем.
«Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло», – заключил он.
Ранее глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал привлечь к ответственности музыканта Сергея Шгнурова за исполнение на концерте в «Лужниках» песни о сгоревшей Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Минпросвещения включило в школьную программу историю спецоперации на Украине
- В России хотят разрешить многодетным становиться резервистами
- Фанатка «Ленинграда» умерла на концерте группы в «Лужниках»
- Франция изменила правила выдачи виз гражданам России
- Терапевт заявила о смертельной опасности ротавируса
- Появилось видео работы ПВО в Белгороде
- Пушилин заявил об активизации ВСУ на Угледарском направлении
- В Киеве в рамках «дерусификации» переименовали 40 улиц
- Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородской области
- Глава Херсонской области Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru