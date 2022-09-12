Фанатка «Ленинграда» умерла на концерте группы в «Лужниках»

Инцидент произошёл 10 сентября. По информации ряда СМИ, 42-летняя женщина неожиданно потеряла сознание. Спасти её не удалось.

По словам пресс-секретаря группы Дмитрия Гугучкина, причины смерти женщины были естественные, так как у неё были проблемы с сердцем.

«Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло», – заключил он.

Ранее глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал привлечь к ответственности музыканта Сергея Шгнурова за исполнение на концерте в «Лужниках» песни о сгоревшей Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».