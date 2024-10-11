Факельное горение на нефтебазе в Феодосии прекратилось
Факельное горение, который вспыхнуло в четверг, 10 октября на нефтяном терминале в Феодосии, прекратилось. Такую информацию распространил через соцсети руководитель городской администрации Игорь Ткаченко.
По его словам, обстановка уже стабилизировалась и полностью контролируется. Профильные службы продолжают работы по ликвидации последствий пожара. Одновременно Роспотребнадзор организовал непрерывный мониторинг качества воздуха в районе ЧП.
По состоянию на утро пятницы превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Как утончил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, на одном из терминалов нефтебазы в четверг произошел выброс горючих материалов.
Нефтебаза в Феодосии загорелась рано утром 7 октября. По данным СМИ, этому предшествовала попытка Вооруженных сил Украины атаковать её с воздуха. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», люди не пострадали. В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Из опасной зоны эвакуированы более тысячи жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru