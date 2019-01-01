Факел на ТЭЦ-27 в Мытищах потушен
Пожарные подразделения сумели ликвидировать факельное горение на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, передает РИА Новости. Как уточнили в МЧС, площадь пожара на территории станции при этом выросла в четыре раза — до 800 квадратных метров, отмечает RT.
На месте ЧП сейчас действуют два вертолета, туда также направлены два пожарных поезда, сообщает АГН «Москва». Всего в борьбе с огнём принимают участие около 160 человек и 52 единицы техники.
По уточнённым данным, пожар возник на участке газопровода не территории ТЭЦ. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщили в столичном главке Следственного комитета.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Факел на ТЭЦ-27 в Мытищах потушен
- Милонов: Туристам нужны гарантии от краха туркомпаний
- Один энергоблок ТЭЦ-27 в Мытищах аварийно отключился из-за пожара
- Глава ПФР подтвердил задержание зампреда правления фонда Иванова
- До 8 человек пострадали при пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах. Видео