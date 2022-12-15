Европол арестовал главного подозреваемого по делу Магнитского
Главный подозреваемый по делу Сергея Магнитского был арестован в Испании, сообщает пресс-служба полицейской службы Европейского союза (Европол).
Имя задержанного в сообщении не называется, однако в пресс-релизе ведомства говорится, что он «стоял в центре схемы по отмыванию денег», которую расследовал юрист Сергей Магнитский.
По словам испанских следователей, им удалось идентифицировать группу лиц с российским гражданством, а также ряд подставных компаний, покупавших недвижимость на незаконно выведенные деньги.
«Грязные деньги либо отправлялись на банковские счета этих российских граждан, предположительно проживающих в Испании, либо отправлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов», - уточнили в Европоле.
В ведомстве добавили, что в рамках расследования в Испании было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.
Ранее Генпрокуратура Швейцарии закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом Магнитского, сообщает RT.
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