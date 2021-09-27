Европейскую сеть ENEMO признали нежелательной в России
Деятельность в России «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO) признана нежелательной, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве подчеркнули, что деятельность ENEMO «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Соответствующая информация была направлена в Минюст РФ.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательными на территории России деятельность двух американских саентологических организаций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru