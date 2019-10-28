В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме
28 октября 201922:24
МВД Грузии сообщило о взрыве в жилом доме в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной версии, взрыв случился из-за утечки газа. Как пишет агентство, в результате пострадал один мужчина, его доставили в больницу.
Отмечается, что МВД начало расследование случившегося. На месте происшествия работают экстренные службы.
По информации агентства, в городе газовые компании в настоящее время ведут проверку правильности установки газовых систем в связи с участившимися случаями утечки газа.
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