В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме

По предварительной версии, взрыв случился из-за утечки газа. Как пишет агентство, в результате пострадал один мужчина, его доставили в больницу.

Отмечается, что МВД начало расследование случившегося. На месте происшествия работают экстренные службы.

По информации агентства, в городе газовые компании в настоящее время ведут проверку правильности установки газовых систем в связи с участившимися случаями утечки газа.



