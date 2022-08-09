Эвакуация объявлена в Сакском районе Крыма после взрывов на аэродроме. Видео

Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию населения после серии взрывов в районе населенного пункта Новофёдоровка. Проводится соответствующее оповещение граждан, передает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу района.

По сведениям советника главы Крыма Олега Крючкова, после происшествия на военном аэродроме эвакуированы около 30 человек из окрестных домов. Граждан разместят в пансионатах и гостиницах, им также предоставят питание. Вокруг аэродрома выставлено оцепление.

По данным главы республики Сергея Аксенова, гражданские не пострадали в результате взрывов.

По официальной информации министерства обороны РФ, на аэродроме в Новофёдоровке на западе полуострова взорвались боеприпасы. Причины устанавливаются.