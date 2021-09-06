Эвакуация объявлена на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве
Станцию московского метро «Проспект Вернадского» закрыли на вход, сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
В сообщении говорится, что поезда из центра проезжают её без остановки, пассажиров эвакуируют.
В дептрансе добавили, что из-за проверки состава поезда остановлено движение на Сокольнической линии метро от станции «Юго-Западной» до «Университета», в обратном направлении движение осуществляется с увеличенными интервалами.
РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что причиной эвакуации людей стало возгорание в вагоне поезда на станции «Проспект Вернадского», огонь уже ликвидирован.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система Face Pay для оплаты проезда по лицу будет запущена на всех станциях столичного метро с 15 октября.
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