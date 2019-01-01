Эвакуация Красной площади проходит в рамках учений
С Красной площади и из ГУМа эвакуировали людей. Мера связана с плановыми учениями экстренных служб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Официальной информации об учениях в центре Москвы нет.
Между тем, в пресс-службе московской полиции, а также МЧС рассказали АГН «Москва», что не имеют информации об угрозе взрыва на Красной площади. Никаких сообщений об этом в ведомства не поступало.
Ранее СМИ сообщили о том, что все посетители были выведены с Красной площади и из ГУМа из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве.
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