Происшествия
Провода находились не под напряжением. Позже аварийные службы устранили провисание линии электропередачи, сообщает Агентство «Москва».
Эвакуатор в центре Москвы зацепил провисшие провода
26 июня22:03
Эвакуатор во время работы в Большом Предтеченском переулке зацепил провисшую линию электропередачи, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Автомобиль, который на момент инцидента находился на эвакуаторе, не пострадал.
Провода находились не под напряжением. Позже аварийные службы устранили провисание линии электропередачи, сообщает Агентство «Москва».
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