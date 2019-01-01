Эвакуатор в центре Москвы зацепил провисшие провода

Бороться с фейк-ньюс предложено Министерству обороны Наталья Касперская: даже нет теории, как это делать ВЦИОМ: каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от «фейков» «Люди перестали доверять государственным СМИ, а соцсети наполнены фейковыми новостями» - главред «МК» Павел Гусев.