«Это был расстрел»: Бакальчук рассказал о конфликте у офиса Wildberries
Предприниматель Владислав Бакальчук в своём Telegram-канале заявил, что никто не мог представить, что его визит в офис Wildberries в Москве закончится стрельбой.
По его словам, он допускал, что возможны провокации, поэтому «обратился в МВД для обеспечения охраны». Однако охранники бизнес-центра отказались пропускать его и сопровождающих, назвав их «непонятными людьми в гражданском», несмотря на присутствие сотрудников полиции.
Он отметил, что первые выстрелы прозвучали «изнутри здания, через стекло офиса Wildberries»
«Мы пришли для обсуждения бизнес-вопросов. В ответ — по нам открыли огонь... Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел», - написал Бакальчук.
Бизнесмен добавил, что уже дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию.
Ранее в СМИ появилась информация, что в результате стрельбы у офиса Wildberries погиб один человек, двое ранены. Стражи порядка задержали около 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор разрешил вернуться эвакуированным жителям Торопца
- Блинкен заявил, что США непричастны к взрывам пейджеров в Ливане
- В Тверской области госпитализировали 13 человек после падения обломков БПЛА
- Следствие потребовало арестовать экс-адвоката Пашаева
- СМИ: Зеленский отменил встречу с лидерами Латинской Америки
- РСТ: Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году
- Госдума поддержала законопроект о нотариальном удостоверении договора дарения
- Захарова: ЕС выбором Каллас главой дипломатии доказал, что назначает худших
- «Это был расстрел»: Бакальчук рассказал о конфликте у офиса Wildberries
- СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru