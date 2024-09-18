«Это был расстрел»: Бакальчук рассказал о конфликте у офиса Wildberries

По его словам, он допускал, что возможны провокации, поэтому «обратился в МВД для обеспечения охраны». Однако охранники бизнес-центра отказались пропускать его и сопровождающих, назвав их «непонятными людьми в гражданском», несмотря на присутствие сотрудников полиции.

Он отметил, что первые выстрелы прозвучали «изнутри здания, через стекло офиса Wildberries»

«Мы пришли для обсуждения бизнес-вопросов. В ответ — по нам открыли огонь... Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел», - написал Бакальчук.

Бизнесмен добавил, что уже дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате стрельбы у офиса Wildberries погиб один человек, двое ранены. Стражи порядка задержали около 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

