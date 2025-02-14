Этническая группа похитителей телефонов в метро задержана в Москве
Сотрудники полиции провели операцию по задержанию членов этнической организованной преступной группы по подозрению в кражах смартфонов у пассажиров московского метро. Разработанная злоумышленниками схема действовала несколько лет, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Согласно оперативным данным, две девушки вытаскивали дорогостоящие мобильные телефоны у пассажиров в тот момент, когда они убирали гаджеты в карманы или сумки после разговора. Старшая сразу передавала похищенный мобильник сообщнице. Сообщники затем разблокировали устройства, удаляли информацию и реализовывали их на одном из радиорынков.
Всего силовики задержали десять человек, в том числе, координаторов, скупщиков и исполнителей - «щипачей». Организатором мошеннической группы следствие считает 69-летнюю жительницу Москвы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru