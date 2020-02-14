Ещё три человека сбежали из-под карантина по коронавирусу в Петербурге

Ещё три человека , как оказалось, покинули больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге вместе с беглянкой из коронавирусного карантина Аллой. Это две девушки и мужчина, сообщают «Невские новости». Издание публикует официальный документ на этот счёт.

Он направлен администрацией больницы главе городского Управления Роспотребнадзора. Сообщается, что вся четвёрка бежала 11 февраля. В данном деле будут разбираться специалисты.

Жительницу северной столицы поместили на карантин после того как она приехала несколько дней назад из Китая, где бушует вспышка нового коронавируса. Однако девушка сумела самовольно покинуть изолятор.

Главный санитарный врач города подал административный иск в суд для принудительного заключения беглянки в больницу. Однако Куйбышевский райсуд вернул иск в связи с неподсудностью. После этого на сбежавшую из-под карантина был зарегистрирован второй иск.







