Ещё одно уголовное дело открыто по трагедии в колледже Благовещенска

14 ноября 201913:51

Следственный комитет принял решение возбудить третье уголовное дело по факту стрельбы в колледже Благовещенска. На этот раз — о халатности должностных лиц образовательного учреждения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ответчиками по этому делу проходит руководство колледжа, передает RT.

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Ранее СК объявил о задержании охранника ЧОП, который должен был обеспечивать безопасность в учебном корпусе.

Уже установлено, что студент, который устроил стрельбу, пронёс ружьё в рюкзаке мимо охраны. Кроме того, в здании не было металлодетектора.

19-летний студент убил одного одногруппника и ранил ещё троих, после чего покончил с собой. Ранее были возбуждены уголовные дела по факту самой стрельбы и о ненадлежащей охране.

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ФОТО: РИА Новости//Елена Тимошенко
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