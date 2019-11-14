Ещё одно уголовное дело открыто по трагедии в колледже Благовещенска

Ранее СК объявил о задержании охранника ЧОП, который должен был обеспечивать безопасность в учебном корпусе.

Уже установлено, что студент, который устроил стрельбу, пронёс ружьё в рюкзаке мимо охраны. Кроме того, в здании не было металлодетектора.

19-летний студент убил одного одногруппника и ранил ещё троих, после чего покончил с собой. Ранее были возбуждены уголовные дела по факту самой стрельбы и о ненадлежащей охране.

