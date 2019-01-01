Ещё одна кассирша в Башкирии вынесла из банка несколько миллионов

Сотрудники МВД задержали в столице Башкирии кассиршу, которая вынесла шесть с половиной миллионов рублей из банка. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк. Уже установлено, что 39-летняя сотрудница уфимского отделения банка «Открытие» в течение месяца выносила деньги из офиса, а накануне ревизии забрала сразу один миллион рублей.

Как уточняет сайт KP.RU, пропажу крупной суммы обнаружили бдительные сотрудники службы безопасности кредитного учреждения и передали информацию в полицию. Нечистую на руку кассиршу задержали на следующий день. Как заверили в банке, интересы клиентов не пострадали.