Ещё один Superjet 100 вернулся в Шереметьево после вылета

Между тем, согласно информации на табло самарского аэропорта «Курумоч», рейс SU1206 был отменен, отмечает Ura.ru. В «Аэрофлоте», которому принадлежит лайнер, информацию об инциденте официально не комментируют.

Как напоминает «Свободная пресса», 5 мая самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» после того, как в него ударила молния. После жесткой посадки лайнер загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа. Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН возложил вину на несогласованность действий пилотов и диспетчеров,

