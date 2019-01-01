Происшествия

Ещё один Superjet 100 вернулся в Шереметьево после вылета

13 мая07:18

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Как сообщает Москва 24, лайнер, выполнявший рейс SU1206 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столицы в 01:59 по местному времени, но развернулся в небе над Владимиром и вернулся в аэропорт вылета.

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Между тем, согласно информации на табло самарского аэропорта «Курумоч», рейс SU1206 был отменен, отмечает Ura.ru. В «Аэрофлоте», которому принадлежит лайнер, информацию об инциденте официально не комментируют.

Как напоминает «Свободная пресса», 5 мая самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» после того, как в него ударила молния. После жесткой посадки лайнер загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа.  Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН возложил вину на несогласованность действий пилотов и диспетчеров, 

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100Шереметьево

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