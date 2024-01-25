Ещё один человек остается под завалами станции канализации в Новотроицке
Ещё один пострадавший при взрыве на насосной станции канализации в городе Новотроицке Оренбургской области, как оказалось, всё еще находится под завалами. Спасатели предпринимают усилия по его извлечению на поверхность. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Он уточнил, что к моменту прибытия на место ЧП сотрудников МЧС этот человек не подавал признаков жизни. Глава региона уточнил, что из 12 человек, которые находились на фекально-насосной станции в момент происшествия за три часа были спасены 10 человек.
В больнице находятся трое пострадавших в стабильном состоянии. Ещё семь человек отпущены по домам, однако остаются под контролем медиков. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по факту ЧП на канализационной станции возбуждено уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru