Ещё две мониторинговые станции перестали работать после взрыва в Нёноксе
Уже четыре мониторинговые станции, установленные для измерения количества радиоактивных частиц в воздухе, прекратили передачу данных после взрыва на воинском полигоне близ поселка Нёнокса в Архангельской области. Об этом американской газете The Wall Street Journal рассказал исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Станции на Чукотке, Алтае, Дубне и Кирове являются частью Международной системы мониторинга, созданной в рамках ДВЗЯИ. Спустя два дня после ЧП под Северодвинском, где 8 августа произошел взрыв во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты, возникли неполадки в работе станций в Кирове и Дубне.
Затем 13 августа перестали поступать данные от станций в алтайском селе Залесово и чукотском городе Билибино. Лассина Зербо уточнил, что еще одна станция в Уссурийске пока работает без перебоев.
Ранее российская сторона объяснила неполадки в работе первых двух станций «проблемами со связью».
Как напоминает Ura.ru, в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском погибло пять сотрудников «Росатома». Во время взрыва в регионе произошел скачок радиации в 16 раз выше нормы. Позднее Росгидромет связал то с прохождением мимо радиоактивного облака.
В США связали ЧП в Архангельской области с испытаниями ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», сообщало Утро.ру. В России эту версии официально не подтвердили.
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