Ещё две мониторинговые станции перестали работать после взрыва в Нёноксе

Затем 13 августа перестали поступать данные от станций в алтайском селе Залесово и чукотском городе Билибино. Лассина Зербо уточнил, что еще одна станция в Уссурийске пока работает без перебоев.

Ранее российская сторона объяснила неполадки в работе первых двух станций «проблемами со связью».

Как напоминает Ura.ru, в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском погибло пять сотрудников «Росатома». Во время взрыва в регионе произошел скачок радиации в 16 раз выше нормы. Позднее Росгидромет связал то с прохождением мимо радиоактивного облака.

В США связали ЧП в Архангельской области с испытаниями ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», сообщало Утро.ру. В России эту версии официально не подтвердили.

