Ещё два вертолёта прибудут для тушения пожара под Новороссийском
15 июля 202405:02
Ещё два вертолёта привлекут к ликвидации пожара под Новороссийском, сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
К-32, предоставленные Минобороны России, и самолёт Ил-76 МЧС России прибудут на место с утра 15 июля.
Количество эвакуированных из-за пожара в районе Дюрсо превысило 500 человек.
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru