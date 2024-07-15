Ещё два вертолёта прибудут для тушения пожара под Новороссийском

Ещё два вертолёта привлекут к ликвидации пожара под Новороссийском, сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

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К-32, предоставленные Минобороны России, и самолёт Ил-76 МЧС России прибудут на место с утра 15 июля.

Количество эвакуированных из-за пожара в районе Дюрсо превысило 500 человек.

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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