Ещё 685 случаев COVID-19 подтвердились в Москве

В Москве за минувшие сутки зафиксированы 685 новых случаев заражения COVID-19, сообщил в понедельник, 6 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала месяца, который, тем не менее, остаётся на уровне начала апреля, свидетельствуют данные статистики.

Всего с начала эпидемии в российской столице заразились 225,5 тысячи человек. Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на вице-мэра города Анастасию Ракову, выздоровели 157,6 тысячи пациентов, из них 632 за последние сутки.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов предупредил об угрозе второй волны COVID-19 в ближайшие недели, которая, по его мнению, может затронуть крупные города, включая Москву. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям» заявил, что столице вторая волна не грозит. Если у 20% москвичей уже выявлены антитела к коронавирусу, то можно предположить, что у 40-60% горожан уже есть иммунитет к инфекции, полагает он.

