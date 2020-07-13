Ещё 672 человека заболели коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в российской столице подтвердились ещё 672 случая заражения COVID-19, сообщил в понедельник, 13 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что число новых случаев COVID-19 в городе за неделю на 88% меньше, чем два месяца назад. Тем не менее, в последние три дня показатель практически не меняется.

В общей сложности в Москве с начала эпидемии заболели 230 тысяч человек, выздоровели уже почти 165 тысяч человек, из которых 394 — за прошедшие сутки.

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, на работу аттракционов, парков культуры и отдыха. Требование носить маску на улице становится рекомендацией.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
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