Ещё 6,4 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России

За минувшие сутки в России подтвердились ещё 6422 случая заражения COVID-19, сообщил в среду, 15 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Показатель держится в диапазоне 6,3-6,6 тысяч новых заболевших в сутки на протяжении последних 10 дней.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлено в Москве (628), Санкт-Петербурге (264), Свердловской области (253), Ханты-Мансийском АО (251) и Алтайском крае (246).

К середине лета общее число заболевших в России достигло 746,3 тысячи человек. Из них выздоровели уже 523,2 тысячи пациентов, в том числе 10,4 тысячи за последние сутки (рекорд с 24 июня). Количество летальных случаев выросло на 156, до 11770, передаёт RT.

