Ещё 629 случаев COVID-19 выявлено в Москве

В российской столице за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 629 новых пациентов. Об этом утром 7 июля сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших в Москве с начала эпидемии составляет 226,1 тысячи человек.

Как сообщила журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова, за сутки от коронавируса полностью излечились ещё 2066 пациентов, общее число вылечившихся от COVID-19 в городе превысило 159 тысяч человек, передаёт АГН «Москва».

