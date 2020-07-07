Ещё 629 случаев COVID-19 выявлено в Москве
7 июля 202010:47
В российской столице за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 629 новых пациентов. Об этом утром 7 июля сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общее число заболевших в Москве с начала эпидемии составляет 226,1 тысячи человек.
Как сообщила журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова, за сутки от коронавируса полностью излечились ещё 2066 пациентов, общее число вылечившихся от COVID-19 в городе превысило 159 тысяч человек, передаёт АГН «Москва».
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7 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru