Ещё 5,8 тысячи случаев COVID-19 выявлены в России

Российские врачи за минувшие сутки поставили диагноз «коронавирусная инфекция» ещё 5862 пациентам, сообщили в среду, 22 июля, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (638), Свердловской области (234), Ханты-Мансийском автономном округе (221), Нижегородской области (217) и Санкт-Петербурге (186).

Общее число заболевших с начала эпидемии коронавируса в России превысило 789 тысячи человек. Из них выздоровели уже 572 тысячи пациентов (9,6 тысячи за прошедшие сутки). Скончались 12745 больных, из которых 165 – за последние сутки, уточняет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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