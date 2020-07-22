Ещё 5,8 тысячи случаев COVID-19 выявлены в России
Российские врачи за минувшие сутки поставили диагноз «коронавирусная инфекция» ещё 5862 пациентам, сообщили в среду, 22 июля, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (638), Свердловской области (234), Ханты-Мансийском автономном округе (221), Нижегородской области (217) и Санкт-Петербурге (186).
Общее число заболевших с начала эпидемии коронавируса в России превысило 789 тысячи человек. Из них выздоровели уже 572 тысячи пациентов (9,6 тысячи за прошедшие сутки). Скончались 12745 больных, из которых 165 – за последние сутки, уточняет RT.
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783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
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