Ещё 4,8 тысячи случаев COVID-19 выявлены в России

За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» в России подтвердился у 4870 человек. Об этом утром в пятницу, 21 августа, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения в Москве (690), Санкт-Петербурге (181), а также в Московской области (151), Ставропольском крае (132) и Ростовской области (128).

С начала пандемии коронавируса в России число заболевших им россиян достигло уже почти 947 тысяч человек. Число выздоровевших за прошедшие сутки увеличилось на 5,8 тысячи, до 761,3 тысячи пациентов. Скончались ещё 90 пациентов – в общей сложности зафиксировано 16189 летальных исходов, уточняет RT.

