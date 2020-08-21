Ещё 4,8 тысячи случаев COVID-19 выявлены в России
За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» в России подтвердился у 4870 человек. Об этом утром в пятницу, 21 августа, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Больше всего новых случаев заражения в Москве (690), Санкт-Петербурге (181), а также в Московской области (151), Ставропольском крае (132) и Ростовской области (128).
С начала пандемии коронавируса в России число заболевших им россиян достигло уже почти 947 тысяч человек. Число выздоровевших за прошедшие сутки увеличилось на 5,8 тысячи, до 761,3 тысячи пациентов. Скончались ещё 90 пациентов – в общей сложности зафиксировано 16189 летальных исходов, уточняет RT.
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Заразились
947 тыс.+4 870 / сут.
Умерли
16 189+90 / сут.
Выздоровели
761 тыс.+5 817 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru