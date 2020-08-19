Ещё 4,8 тысячи случаев COVID-19 подтвердились в России

За минувшие сутки в России выявлены ещё 4828 случая заражения COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заболевания держится ниже пяти тысяч уже четвёртые сутки подряд.

Больше всего новых заболевших в Москве (+691) и Санкт-Петербурге (162), а также в Московской (151), Свердловской (147) и Нижегородской (138) областях.

Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса в стране достигло 937,3 тысячи. Из них выздоровели 749,4 тысячи пациентов (+6,8 тысячи за минувшие сутки). Скончались 15989 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» (+117 за сутки), уточняет RT.

