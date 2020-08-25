Ещё 4,6 тысячи случаев COVID-19 выявлены в России

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился ещё у 4696 человек, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения в Москве (681), Санкт-Петербурге (179), Московской (143) и Ростовской (130) областях, а также в Хабаровском крае.

С начала пандемии коронавируса в России этой инфекцией заразились уже более 966 тысяч человек. Выздоровели уже почти 780 тысяч пациентов, из них 6,6 тысячи – за последние сутки, уточняет RT.

От последствий коронавируса скончались 16568 человек (+120 летальных исходов за минувшие сутки).

