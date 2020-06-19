Ещё 1136 случаев COVID-19 подтвердились в Москве
В российской столице за минувшие сутки выявлены 1136 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 19 июня сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, с начала эпидемии коронавируса в Москве зафиксированы 211,9 тысячи случаев заболевания. Вылечились 132,4 тысячи пациентов, из них 2003 человека — за последние сутки, рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Москва с 16 июня перешла на новый этап ослабления карантинных ограничений. Были открыты библиотеки, зоопарки, выставочные залы, музеи, рестораны и кафе получили возможность работать на летних верандах. Новые послабления возможны с 23 июня, отмечали столичные власти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru