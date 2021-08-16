Еще в двух городах Краснодарского края сработали сирены
Сирены для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях включили еще в двух городах Краснодарского края, сообщает «Ъ–Кубань».
Это случилось после того, как из-за дождей в горах поднялся уровень воды в реке Баканка. Речь идет о Крымске о Новороссийске. Ранее сирены сработали в Гелендижке из-за угрозы наводнения.
Жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить свет, газ, воду и быть готовыми к эвакуации.
Напомним, из-за сильных ливней на Кубани подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, а также 1 участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать 1531 человека, в том числе 991 - детей.
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