На Кубани оценили погодную ситуацию с ливнями

Циклон, который принес ливни в Краснодарский край, ослабеет к середине воскресенья и выйдет за пределы региона. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.

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«На территории Краснодарского края продолжает активно воздействовать циклон, который вызвал подтопления в четырех муниципальных образованиях. Данный циклон ослабевает, прогнозируем выкат его за территорию Краснодарского края ближе к концу дня сегодня», - цитирует его РИА Новости.

Напомним, из-за сильных ливней на Кубани подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, а также 1 участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать 1531 человека, в том числе 991 - детей.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЛивеньКраснодарский КрайКубань
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