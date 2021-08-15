На Кубани оценили погодную ситуацию с ливнями
Циклон, который принес ливни в Краснодарский край, ослабеет к середине воскресенья и выйдет за пределы региона. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.
«На территории Краснодарского края продолжает активно воздействовать циклон, который вызвал подтопления в четырех муниципальных образованиях. Данный циклон ослабевает, прогнозируем выкат его за территорию Краснодарского края ближе к концу дня сегодня», - цитирует его РИА Новости.
Напомним, из-за сильных ливней на Кубани подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, а также 1 участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать 1531 человека, в том числе 991 - детей.
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