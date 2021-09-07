В Совфеде призвали ужесточить наказание за преступления против детей
За тяжкие преступления против детей следует вводить пожизненное заключение, педофилов необходимо подвергать обязательной принудительной химической кастрации, чтобы обезопасить несовершеннолетних. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Так он прокомментировал произошедшую в Кузбассе трагедию.
Накануне две десятилетние девочки пропали по дороге из школы домой. Позже в сети появилась видеозапись из одного из местных магазинов. На его кадрах видно, как школьницы уходят с неизвестным мужчиной. 7 сентября стало известно, что правоохранители и участники поисковой операции нашли тела пропавших школьниц, сообщает Ura.ru.
Также СМИ сообщили о задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался Виктор Пестерников. Ранее мужчина был судим за преступление сексуального характера. Он признался в содеянном и показал, где спрятал тела убитых девочек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru