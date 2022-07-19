Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Еще одно село в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины: на этот раз украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Ломаковка. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Брянский губернатор сообщил об обстреле села Новые Юрковичи

По словам главы региона, село в Стародубском муниципальном округе подверглось артобстрелу утром во вторник; жертв и пострадавших нет, пишет Ura.ru.

«Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередач. В настоящее время в посёлке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли», — написал Богомаз на своей странице в «ВКонтакте».

На месте работают оперативные службы, для восстановления поврежденных сетей выехала бригада электриков.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле села Новые Юрковичи, никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры