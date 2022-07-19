Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины

По словам главы региона, село в Стародубском муниципальном округе подверглось артобстрелу утром во вторник; жертв и пострадавших нет, пишет Ura.ru.

«Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередач. В настоящее время в посёлке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли», — написал Богомаз на своей странице в «ВКонтакте».

На месте работают оперативные службы, для восстановления поврежденных сетей выехала бригада электриков.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле села Новые Юрковичи, никто не пострадал.

