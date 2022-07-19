Брянский губернатор сообщил об обстреле села Новые Юрковичи

Украинские силовики обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Украина снова обстреляла село в Брянской области

«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Богомаз подчеркнул, что в результате обстрела была повреждена часть автодороги, на месте инцидента работают оперативные службы.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБрянская Область
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