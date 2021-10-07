Еще один человек погиб из-за отравления алкоголем в Оренбуржье

Погибшие были в возрасте от 36 до 73 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

ТАСС передает, что в крови всех погибших обнаружен метанол в смертельных дозах. Еще четверо человек находятся в больнице, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

В регионе развернут оперативный медицинский штаб на случай выявления новых пострадавших. Все погибшие проживали в Домбарском и Ясненском районах.

