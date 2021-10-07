Еще один человек погиб из-за отравления алкоголем в Оренбуржье

Еще один человек скончался от последствий употребления суррогатного алкоголя на востоке Оренбургской области, число жертв достигло 11. Об этом заявили в пресс-службе областного правительства.

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Погибшие были в возрасте от 36 до 73 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

ТАСС передает, что в крови всех погибших обнаружен метанол в смертельных дозах. Еще четверо человек находятся в больнице, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

В регионе развернут оперативный медицинский штаб на случай выявления новых пострадавших. Все погибшие проживали в Домбарском и Ясненском районах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьОтравлениеАлкогольОренбургская Область
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