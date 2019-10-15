Еще один бывший губернатор «под статьей»

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил журналистам, что дело против Бориса Дубровского «активно расследуется». Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями на сумму более 20 млрд рублей, - сообщил ранее адвокат Игорь Трунов, уточнив, что сам он не является защитником Дубровского. Через пару дней после этого адвокат Дубровского Рустам Курмаев высказал «Ведомостям» удивление словами коллеги, признав, что ничего не знает о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента.

Как уже сообщала НСН, в марте этого года Федеральная антимонопольная служба объявила о существовании антиконкурентного сговора с участием тогдашнего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в результате которого 90% всех контрактов на строительство дорог в регионе в последние три года заключались с одной и той же фирмой. По удивительному совпадению, буквально на следующий день Дубровский написал прошение об отставке с поста губернатора. Указом президента временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Алексей Текслер, который до этого занимал пост первого замминистра энергетики. Официально Дубровский написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий в связи с переходом на новое место работы. Но вскоре оказался за границей. Отнюдь не по делам новой службы.

Тогда, весной, ФАС усмотрела в действиях Бориса Дубровского, областного министерства дорожного строительства и АО «Южуралмост» признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении дорожных тендеров. В рамках возбужденного антимонопольного дела служба выявила десять тендеров на проведение дорожных работ с признаками антиконкурентного соглашения на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. В целом сумма контрактов, заключенных областным министерством дорожного строительства с «Южуралмостом» за четыре года составила порядка 16,7 млрд рублей, а доля этой компании в общей стоимости дорожных контрактов министерства выросла с 9% в 2014 году до 92-96 в 2015-2018 годах. Кроме того, комиссия ФАС пришла к выводу, что у губернатора «была личная материально-финансовая заинтересованность в заключении максимально возможного количества контрактов с «Южуралмостом».

По инкринимируемой ему статье Борису Дубровскому грозит до семи лет лишения свободы. Сам он, по некоторым данным, может находиться в Швейцарии.

