Еще один беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Как проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, произошло это в Яковлевском городском округе после трёх часов дня.
По словам главы региона, речь идёт о беспилотнике самолетного. По предварительным данным, люди не пострадали, объекты на земле не повреждены.
Ранее министерство обороны сообщила об уничтожении БПЛА над Белгородчиной в 14:15 по московскому времени. Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали около часа дня село Наумовка в Белгородском районе. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», местный житель был ранен осколками в живот. Пострадавший госпитализирован
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru