Еще один беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Как проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, произошло это в Яковлевском городском округе после трёх часов дня.

По словам главы региона, речь идёт о беспилотнике самолетного. По предварительным данным, люди не пострадали, объекты на земле не повреждены.

Ранее министерство обороны сообщила об уничтожении БПЛА над Белгородчиной в 14:15 по московскому времени. Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали около часа дня село Наумовка в Белгородском районе. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», местный житель был ранен осколками в живот. Пострадавший госпитализирован

