Еще двух кенгурят украли из «Парка птиц» в Калуге
Еще двух кенгурят украли из «Парка птиц» в Калуге, пишут Telegram-канал 112.
СМИ предполагают, что это похищение может быть связано с кражей кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка.
Дело в том, что кенгуру не продают и покупают по одному. Вместе с самцом (Крошем) должны идти самки. Их и похитили в Жуковском районе Калужской области.
Накануне начальник отдела маркетинга и продаж ярославского зоопарка Анастасия Шмурадкина в беседе с НСН заявила, что пропавшему в зоопарке Ярославля кенгуренку Беннетта Крошу нужен особый уход, так как это дикое животное, его нельзя держать дома.
Полиция Ярославля возбудила уголовное дело по факту хищения кенгуру по кличке Крош из зоопарка, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru