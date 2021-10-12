Еще 800 человек будут эвакуированы с острова Пальма из-за извержения вулкана

С острова Пальма в составе Канарских островов эвакуируют до 800 человек из-за потоков лавы из вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет газета El Pais.



Ранее с острова вывезли еще около 5 тысяч человек. Общее число людей, покинувших свои дома после 19 сентября, составляет 6,8 тысяч.

Власти призвали жителей забрать с собой самые важные вещи и домашних питомцев. Отмечается, что из-за потоков лавы земле, инфраструктуре и домам острова нанесен значительный ущерб.

Ранее Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявил о том, что Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 тысяч метров.

