Еще 800 человек будут эвакуированы с острова Пальма из-за извержения вулкана

С острова Пальма в составе Канарских островов эвакуируют до 800 человек из-за потоков лавы из вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет газета El Pais.

Ранее с острова вывезли еще около 5 тысяч человек. Общее число людей, покинувших свои дома после 19 сентября, составляет 6,8 тысяч.

Власти призвали жителей забрать с собой самые важные вещи и домашних питомцев. Отмечается, что из-за потоков лавы земле, инфраструктуре и домам острова нанесен значительный ущерб.

Ранее Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявил о том, что Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 тысяч метров.

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ФОТО: twitter.com/gatsbyweed
ТЕГИ:ЭвакуацияВулканы
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