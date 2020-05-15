Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве
15 мая 202023:29
Столичный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о смерти еще 74 пациентов с COVID-19 в Москве.
Как сообщает ТАСС, общее число жертв в столице составило 1 432 человека.
За прошедшие сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса, из них - 4748 в столице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru