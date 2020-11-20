Еще 74 пациента с COVID-19 скончались в Москве

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 74 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 233. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся пациентов с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 24,3 тыс. новых случаев коронавируса, из них 6 902 – в Москве. На таком уровне прирост по заражением зафиксирован впервые с начала пандемии. Общее число заражений в РФ превысило 2 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

