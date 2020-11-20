Еще 74 пациента с COVID-19 скончались в Москве
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 74 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 233. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся пациентов с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 24,3 тыс. новых случаев коронавируса, из них 6 902 – в Москве. На таком уровне прирост по заражением зафиксирован впервые с начала пандемии. Общее число заражений в РФ превысило 2 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru