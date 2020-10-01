Еще 28 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 28 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5282.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8945 новых случаев коронавируса, из них 2424 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,18 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- Еще 28 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
- Собянин не исключил, что школьники вернутся в школы позднее 19 октября
- В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
- Трамп стал главным источником искажения информации о коронавирусе
- ЕС расширил антироссийские санкции из-за Крымского моста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru